摩通：平保估值不貴 高管變動屬收集良機 （持續更新）

美國聯儲局在香港時間9月21日上午2時公布的議息結果，雖如市場預期維持聯邦基金利率不變，但點陣圖（點擊圖片放大）顯示，今年底有機會再加息1次，而明年7月前開始減息的機會大大降低（點擊圖片放大）。

專訪 光大財富伍禮賢 談港股年底目標【下一頁】

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歐洲方面，雖然英倫銀行在9月21日意外維持利率不變（點擊圖片放大），但是英倫銀行以至歐洲央行仍較大機會將利率維持利在較高水平一段時間，暫只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）

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9月29日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評冷門收息股中國電力 （02380） ，分析詳見：【下一頁】

9月28日：

【19：30】藍籌內險股中國平安 （02318） 昨日收市後公布，其聯席首席執行官陳心穎辭職，由現任首席人力資源執行官郭曉濤接任。摩根大通最新發表的研究報告，參考過去15年中國或亞洲保險公司高管變動的經驗，指出是次變動或帶來不明朗因素，而投資者希望新任聯席首席執行官，展現在業務增長及提升公司價值方面的能力，然後給予信任。

摩通認為，平保的核心償付能力比率，在6月底保持......

延伸閱讀：洪灝：美債才是一隻真正大熊

【13：00】香港地產股為港人傳統收息股之一，惟近期受住宅價格下行及美國利率高企兩大不利因素夾擊。摩根士丹利最新發表關於香港地產股的研究報告指，經常性收益是其派息可持續性的關鍵，當中長實集團 （01113） 及新鴻基地產 （00016） 經常性股權自由現金流收益率高於10厘，而其他同業遠低於此水平，恒基地產 （00012） 只有約2厘，而新世界發展 （00017） 更是負數。

摩根士丹利續指出......

延伸閱讀：管濤：美國經濟存兩大隱憂

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評較冷門的收息股，公路股江蘇寧滬高速 （00177） ，分析詳見：【下一頁】

9月27日：

【18：45】野村最新發表的研究報告認為，中國經濟數據有一些初期好轉迹象、政策仍具支持性，而北京亦有明確訊號希望重振經濟、金融市場及信心，因而仍然看到中國市場的投資價值。

野村續指出，投資者關注的中期焦點可能限制估值，包括中美關係及樓市表現，因此偏好槓鈴策略（Barbell Strategy），以因應未來不同的發展可能，進行分配布局，例如一些受惠周期性復甦及結構性機會的落後股份，包括可再生能源、電動車相關、高科技股等，並對中資股維持「策略性增持」看法。

野村看好17隻在香港及內地上市的中資股，當中3隻屬收息股的包括......

【17：45】不少旅遊相關股、內房股在新冠疫情爆發前，屬收息股。資產管理公司景順對旅遊、內房等行業在即將來臨的黃金周假期展望，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：中國經濟曙光 與歐央行加息啟示

【12：30】不少內房股在債務危機爆發前屬收息股，而中國近期的購屋政策寬鬆潮，而國際評級機構惠譽表示，上述措施將對二手住宅市場產生相對較大影響，但不太可能持續拉動新建商品住宅的銷售。

惠譽續指出，中國多數城市將於9月底前開放住宅交易的限制政策，因為各地方政府紛紛趕在房地產市場傳統銷售旺季「金九銀十」（即9至10月）之前，刺激住宅銷售。這意味若此舉的正面效果（如有）最終僅曇花一現，則多數中低能階城市進一步放鬆此等政策的空間或將更為有限。

此外，近期高能階城市放寬了首套房貸的相關規定，雖然刺激銷售在政策落地後的首周內激增，但......

【08：15】屬傳統收息股的香港收租股，增加每股派息能力與香港物業市場前景關係密切，而國際物業顧問機構仲量聯行對香港寫字樓市場最新看法及分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評另類收息股東方表行 （00398） ，分析詳見：【下一頁】

9月26日：

【18：00】濠賭股等待行業復甦，再展「收息股魅力」。兩大美資券商摩根大通及高盛對濠賭業復甦情況的最新分析，詳見：【下一頁】

【17：00】十一黃金周將至，為香港收租股旗下商場的黃金檔期。信和集團資產管理董事蔡碧林指，適逢十一黃金周將至，商場為內地旅客提供消費獎賞，包括夥拍支付寶為內地旅客提供優惠，亦有旅客最高消費賞活動，預計針對內地旅客的消費優惠，有助提升整體生意額20%。

延伸閱讀：定存及債券息高於收租 買樓投資欠誘因

【12：45】香港按證公司上周五宣布放寬樓花可做按保，與現樓看齊。就此，滙豐環球研究發表最新研究報告認為，是次放寬樓花按揭對樓市影響輕微，不太可能扭轉樓價下跌的趨勢，樓市短期仍面臨壓力。

該報告認為，由於近期抵押貸款利率上調，買家情緒受挫，以及負擔能力減弱，因此入市可能會更加謹慎。滙豐環研預計，本港今年樓價將按年持平，明年上半年樓價將跌5%，其後樓市才會開始企穩。



至於開發商方面，滙豐環研認為......

【12：00】中國平安資產管理精選量化投資業務執行總經理車強評熱門收息股─中資電訊股的估值及派息潛力，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：駿利亨德森：廉價資本不再 大戶重新配置

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股粵海投資 （00270） ，分析詳見：【下一頁】

【00：15】中資券商龍頭中金對美債息抽升及利率前景展望，分析詳見：【下一頁】

9月25日：

【21：45】香港零售及收租股為受疫情衝擊較嚴重的收息股，而瑞銀最新發表的研究報告指，數據顯示即將到來的十一黃金周，香港19家四、五星級酒店平均房價較5月時高出3%至35%，當中中環、金鐘及九龍站的高級酒店房價升幅達21%至35%，遠高於尖沙咀、旺角和銅鑼灣/灣仔的酒店介乎約3%至13%的升幅。

瑞銀認為，酒店價格的分化，意味着內地高端遊客的消費能力依然強勁，對豪華購物中心如太古廣場及置地廣場等有利。不過，考慮到近期人民幣貶值和宏觀經濟放緩，瑞銀料內地遊客的人均支出仍然疲弱。

相較2018年，瑞銀預期今年十一黃金周......

【18：15】內房股在爆發債務危機前，為熱門收息股之一。光大證券國際證券策略師伍禮賢對內房板塊最新看法，詳見：【下一頁】

【17：00】香港按證公司放寬樓花可做按保，與現樓看齊，花旗就此發表最新研報指，新措施幫助一手買家透過按保，鎖定現時按揭利率，以免有機會因為樓價下行而導致估價不足，惟措施只屬輕微改動，料對住宅購買需求影響微乎其微。

花旗認為，市場低估本港按揭利率上升風險，即使美國息口見頂，本港按揭利率亦可能進一步上升，相信樓價下跌......

延伸閱讀：收租回報計算 樓價要跌2成？

【11：30】香港按證保險公司（HKMC）上周五（22日）宣布，就樓花住宅物業修訂按揭保險計劃，價格為1,000萬元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數提升至九成。就此，摩根大通發表最新研報預期，雖然銀行按揭貸款利率仍有上行潛力，以及樓市依然疲弱，但新措施料可降低買家首期壓力，對一手市場產生正面影響。

不過，考慮到借貸成本上升，以及經濟復甦乏力，摩通目前預期，今年下半年相關貸款增長前景整體表現平平。摩通續指出......

【06：15】本報專欄名家曾淵滄評中美貨幣政，分析詳見：【下一頁】

【01：00】熱門收息股中國移動 （00941） 在原有業務ARPU（每月每戶平均收入）重拾增長之路，加上雲端相關業務成盈利新增長動力，有望支持每股派息不斷增加。

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更多分析詳見：【業務前景】【估值分析】

9月24日：

【15：00】每股派息有望加兼預測股息率接近5厘的藍籌股聯想集團 （00992） ，近日獲摩根大通發表最新研究報告表示，在到訪聯想在台灣的基礎設施方案業務集團（ISG），並與管理層就人工智能（AI）伺務器業務的進展作出討論後，基於聯想估值不高、PC品牌利潤率回升，以及AI伺服器具上行潛力，維持其「增持」的投資評級，以及目標價9元不變。

摩通引述聯想管理層指，聯想伺務器收入內約20%與AI相關，但圖形處理器（GPU）伺務器佔2024財年（年結日：3月底）的上半財年伺務器總收入比例少於5%。然而，摩通認為，聯想的L40S GPU供應良好，交貨時間僅......

9月23日：

【07：15】中資電訊股為港人熱門收息股之一，中資券商國泰君安對中資電訊股在內地算力最新布局的分析，詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評股價較波動的熱門收息股中國石化 （00386） ，分析詳見：【下一頁】

9月22日：

【14：00】宏觀經濟愈來愈不確定，而瑞銀最新發表的報告指，在下環境下，中資電訊營運商成為避風港，原因是其從今年盈利增長及派息比率，都給予市場清晰指引，投資者普遍認為，盈利增長的趨勢在明年持續、資本開支佔比下跌，以及派息比率維持穩定。

瑞銀表示，有樂觀的投資期望，中資電訊股，特別是......

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評另類收息股光大環境 （00257） ，分析詳見：【下一頁】

9月21日：

【17：00】美國聯儲局於香港時間9月21日上午2時公布的議息結果，雖然一如市場預期維持聯邦基金利率區間於5.25至5.5厘不變，但聯邦公開市場委員會（FOMC）決議要點有幾項變化值得留意，當中影響中短期投資市氣氛及收息股吸引力，分析詳見：【摩根資產】【景順】

延伸閱讀：新盤負溢價加劇 發展商蝕本價賣樓

【09：00】摩根大通最新發表的研究報告，根據媒體報道內地監管機關將要求銀行下調保險業務手續費，引發投資者對內銀收入增長的的擔憂，預期負面情緒將反映在近期的內銀股價之上，並預測招商銀行 （03968） 及平安銀行（深：000001）將更容易受到衝擊，明年盈利負面影響將分別達到6%及4%。

摩通指出，目前對當局削減手續費的模式及幅度尚未明確，但相信保障型保單等高利潤產品降費幅度，會較儲蓄型保單更大，估算......

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更多關於9月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【長和】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【工商銀行】

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