投資美國樓市 找估價師幫手

收到讀者的查詢，他表示由於工作繁忙，難以抽出時間前往美國實地考察，因此不得不推遲投資計劃。然而，延遲一個月開始投資，意味着少賺取一個月的租金回報，這讓他感到非常焦急。

▼ 點擊圖片放大

在房地產投資中，實地考察是一個重要的步驟，因為它可以提供有關物業狀態和價值的寶貴訊息。

然而，現代科技的進步為投資者提供了遠程投資的便利性。透過影片和即時視像等方式，投資者可以遠程視察物業，並利用免費的第三方平台如Google Map進行目標地段的考察。

這種方式不僅節省了時間和成本，還提供了更多的靈活性。實地考察的另一個深層次的作用，就是考量房屋的狀態跟售價是否成正比。美國的法規制度成熟完善，透明度高，投資者可以在第三方資訊平台上查核周邊物業的售價，降低風險。

提供獨立估價報告

如果投資者欲進一步確保安全，他們可以聘請當地銀行的專業估價師（Appraiser）進行評估並提供獨立的估價報告（Appraisal Report）。在美國的房地產市場中，估價師扮演着重要的角色。顧名思義，估價師的工作是評估房屋的價值。

他們雖然與銀行有合作關係，但他們不是銀行職員，而是獨立的第三方專業人士的。他們會實地考察物業，觀察房屋的內外狀況並拍照紀錄，同時參考過去六個月當區的房屋價格、房屋大小和保養程度等因素，綜合評估物業的價值。他們提供的獨立估價報告可以提供接近市場價格的評估結果。

在美國，物業買賣交易的透明度高，過去的成交紀錄和價格可以在政府的相關網站上查詢，投資者可以在交易完成後核實報告的準確性。

美國的房地產市場具有巨大的潛力，房價不斷上升，完全符合作為優質投資方案的三大條件︰具升值潛力、可創造穩定現金流，以及可槓桿大資產。

在投資美國房地產時，委託一家專業的房地產代理公司是非常重要的。他們可以提供專業的意見和協助，了解當地市場和法規，並找到最合適的物業。

此外，他們也可以處理購買房地產所需的文件和手續，為投資者節省時間和精力，確保投資者在美國房地產市場獲得安心保障。

總言之，延遲投資計劃可能意味着少賺取一個月的租金回報，但現代科技和專業的估價師、房地產代理公司可以為投資者提供遠程投資的便利性和保障。

投資者不妨考慮透過這些專業、獨立第三方的服務，協助他們實現在美國房地產市場的投資目標。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此