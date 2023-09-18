低風險高回報 必然不能持久

加密幣交易所JPEX，被本港監管機構狙擊，鬧至滿城風雨，但嚴格而言JPEX似乎並非香港公司，因集團聲稱總部在杜拜，並在澳洲、美國、加拿大有註冊，雖然按本港證監會資料，這些註冊並不構成提供交易服務的牌照，但掛上美加權威機構牌頭，加上透過名人宣稱穩陣賺高息，快速擴張。今次出事，再次印證世上不存在低風險高回報。

...