低風險高回報 必然不能持久 國際 20:37 2023/09/18 分享： 分享： 加密幣交易所JPEX，被本港監管機構狙擊，鬧至滿城風雨，但嚴格而言JPEX似乎並非香港公司，因集團聲稱總部在杜拜，並在澳洲、美國、加拿大有註冊，雖然按本港證監會資料，這些註冊並不構成提供交易服務的牌照，但掛上美加權威機構牌頭，加上透過名人宣稱穩陣賺高息，快速擴張。今次出事，再次印證世上不存在低風險高回報。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 德國再成病夫 歐央加息兩難 2023/09/14 德國再成病夫 歐央加息兩難 人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺 2023/09/15 人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺 你可能感興趣 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 22:32 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 22:53 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 印度一小步 蘋果一大步 12:52 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 最新專欄文章 國金札記 - 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 今日 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 成本漲仍不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/15 成本漲仍不加價 新iPhone值得入手？ 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 虛擬貨幣 香港 區塊鏈 Twitter 證監會