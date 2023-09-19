DWS：中國房產調整影響消費

中國現時面臨信任危機，但基於中國的結構性優勢，DWS對其的主要預測仍然相對地正面。

中國經濟的負面消息似乎永無止境：第二季度的國內生產總值增長令人失望；自2017年以來，流入亞洲其他國家的投資者之資金，

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