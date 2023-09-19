  • 28°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 01:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DWS：中國房產調整影響消費

財金專欄 2023/09/19

分享：

分享：

中國現時面臨信任危機，但基於中國的結構性優勢，DWS對其的主要預測仍然相對地正面。

中國經濟的負面消息似乎永無止境：第二季度的國內生產總值增長令人失望；自2017年以來，流入亞洲其他國家的投資者之資金，

...

撰文 : Björn Jesch DWS全球首席投資總監

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

法貿行：印度東南亞經濟有更大空間
2023/09/15
法貿行：印度東南亞經濟有更大空間
瑞士百達：內房影響銀行風險有限
2023/09/14
瑞士百達：內房影響銀行風險有限
富達：亞洲投資級別債券吸引
2023/09/13
富達：亞洲投資級別債券吸引
施羅德：股債比重宜五五波
2023/09/12
施羅德：股債比重宜五五波
12%回報 平安資管車強 買高息股心法
2023/09/08
12%回報 平安資管車強 買高息股心法
中國 經濟 美國 美元 銀行 金融 GDP 按揭貸款 金融服務 人民幣

上一篇文章

MACD底背馳 中車趁低吸納

下一篇文章

慳錢儲蓄抗通脹

推薦文章

投資廣角鏡 - 敘福樓超高息穩增長
敘福樓超高息穩增長
宏觀眼界 - 鮑威爾真敢加息？
鮑威爾真敢加息？
油股受惠油價正當炒
油股受惠油價正當炒
有政戲 - 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江
中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江
國金札記 - 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？
美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？
各施各法
各施各法