DWS：中國房產調整影響消費 財金專欄 2023/09/19 分享： 分享： 中國現時面臨信任危機，但基於中國的結構性優勢，DWS對其的主要預測仍然相對地正面。 中國經濟的負面消息似乎永無止境：第二季度的國內生產總值增長令人失望；自2017年以來，流入亞洲其他國家的投資者之資金， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Björn Jesch DWS全球首席投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法貿行：印度東南亞經濟有更大空間 2023/09/15 法貿行：印度東南亞經濟有更大空間 瑞士百達：內房影響銀行風險有限 2023/09/14 瑞士百達：內房影響銀行風險有限 富達：亞洲投資級別債券吸引 2023/09/13 富達：亞洲投資級別債券吸引 施羅德：股債比重宜五五波 2023/09/12 施羅德：股債比重宜五五波 12%回報 平安資管車強 買高息股心法 2023/09/08 12%回報 平安資管車強 買高息股心法 中國 經濟 美國 美元 銀行 金融 GDP 按揭貸款 金融服務 人民幣