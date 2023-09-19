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吉利旺季已到 今年未必倒退

財金專欄 2023/09/19

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港股昨日下跌，失守18000點，汽車股雖然個別發展，但中央催谷汽車消費，金九銀十又是傳統旺季，汽車板塊有炒作空間，當中吉利汽車（00175）下半年推出多個系列新能源汽車，有助打破市場對其下半年盈利倒退

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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