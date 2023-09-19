吉利旺季已到 今年未必倒退 財金專欄 2023/09/19 分享： 分享： 港股昨日下跌，失守18000點，汽車股雖然個別發展，但中央催谷汽車消費，金九銀十又是傳統旺季，汽車板塊有炒作空間，當中吉利汽車（00175）下半年推出多個系列新能源汽車，有助打破市場對其下半年盈利倒退 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 金九成色不足 銀十先放煙花？（第四版） 2023/09/18 金九成色不足 銀十先放煙花？（第四版） 中字股實力談 - 人民幣升值 助好友反攻 2023/09/16 人民幣升值 助好友反攻 中字股實力談 - 人民幣蠢動 港股好淡下周分勝負（第四版） 2023/09/15 人民幣蠢動 港股好淡下周分勝負（第四版） 中字股實力談 - 金價跌極有譜 招金可以吸納 2023/09/15 金價跌極有譜 招金可以吸納 中字股實力談 - 人行出手阻人民幣跌勢 港股靜極思動暗藏殺機（第五版） 2023/09/14 人行出手阻人民幣跌勢 港股靜極思動暗藏殺機（第五版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 中國發改委 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 新能源 人民幣