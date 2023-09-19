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港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？

財金專欄 2023/09/19

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JPEX事件正好證明新修訂法例加上監管制度發揮效用，打擊了一些行內「有古惑」公司，「正經」公司認為政府是幫他們去蕪存菁。

港府決定發展虛擬資產，財爺陳茂波曾提及，在一再有虛擬資產交易所爆破的背景下，香港

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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