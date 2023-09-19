港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 財金專欄 2023/09/19 分享： 分享： JPEX事件正好證明新修訂法例加上監管制度發揮效用，打擊了一些行內「有古惑」公司，「正經」公司認為政府是幫他們去蕪存菁。 港府決定發展虛擬資產，財爺陳茂波曾提及，在一再有虛擬資產交易所爆破的背景下，香港 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 2023/09/18 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 有政戲 - 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 2023/09/15 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 有政戲 - 西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛 2023/09/14 西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛 有政戲 - 維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」 2023/09/13 維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」 有政戲 - 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 2023/09/12 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 陳茂波 證監會 洗黑錢 虛擬貨幣 美元