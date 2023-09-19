大摩分析港電訊商plan 一隻以價格穩定取勝（附上台月費優惠表）

蘋果公司（Apple， 美：AAPL）於上周發布全新iPhone 15手機系列，本地電訊商和記電訊 （00215） 、中移動 （00941） 、數碼通 （00315） 及香港電訊 （06823） 新iPhone上台月費手機方案出現怎樣的變動？大摩最新研報為大家揭曉。

於9月初本地電訊運營商推廣蘋果iPhone 15手機方案。摩根士丹利研報指出，價格比較僅來自公司官方網站的數據（綫下可能還有其他促銷活動），該行對蘋果iPhone 15及iPhone 14 256GB的手機方案作統計，就4間電訊運營商的淨月費方案進行比併……更多內容，請登入瀏覽。

和記電訊 （00215）

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中移動 （00941）

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數碼通 （00315）

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香港電訊 （06823）

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報告來源：摩根士丹利

編輯：鍾采餘

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