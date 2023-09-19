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iPhone 15應市 大摩解構港電訊商新plan布局（附上台月費優惠表）

研究報告 16:28 2023/09/19

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香港電訊行業的競爭環境激烈，而蘋果公司（Apple， 美：AAPL）於上周發布全新iPhone 15手機系列，一眾本地電訊商和記電訊香港 （00215） 、中國移動 （00941） 旗下中國移動香港、數碼通 （00315） 及香港電訊 （06823） 如何部署新iPhone上台月費手機方案，伺機搶佔更多商機？摩根士丹利最新研報為大家揭曉。

於9月初本地電訊運營商推廣蘋果iPhone 15手機方案。摩根士丹利研報指出，價格比較僅來自公司官方網站的數據（綫下可能還有其他促銷活動），該行對蘋果iPhone 15及iPhone 14 256GB的手機方案作統計，就4間電訊運營商的淨月費方案進行比併……更多內容，請登入瀏覽。

和記電訊 （00215）

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中移動 （00941）

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數碼通 （00315）

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香港電訊 （06823）

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報告來源：摩根士丹利

編輯：鍾采餘

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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