普徠仕：料11月加息機會達5成 利率決策潛在兩大風險

美國聯儲局議息會議將於9月21日舉行，屆時公布最新的經濟預測摘要，包括對經濟前景和利率走向的整體預測。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci在會議前發表最新觀點：

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我認為9月聯邦公開市場委員會（FOMC）可能宣布維持利率不變，符合市場的預期。在最新經濟預測摘要中，認為當局將上調對2023年增長的預測，並按6月以來美國經濟數據，分別下調失業率和上調通脹預測。我認為，聯儲局點陣圖將顯示今年會再加息一次，但個別數據已呈下降趨勢，反映FOMC部分鴿派成員已改變立場，現時的貨幣政策已足夠緊縮。

另外，2024年的利率走向將是焦點。聯儲局鮑威爾或將借此釋出「在更長時期内維持更高利率」的訊息。

我的基本預測是，點陣圖將顯示明年會降息4次，4次當中每次下調25個基點。

鑒於 整體經濟維持穩健 、 失業率較低 ，點陣圖亦可能反映鷹派政策立場，FOMC明年或可減少降息次數。基於 這兩個因素 ，若經濟增長持續高於趨勢和失業率，料通脹率難在中期內降至 2.0%。

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至於11月的FOMC會議，即使市場已反映更低的加息機率，我認為聯儲局在11月加息的機會率有50%。11 月會議決議的主要風險是：

（1）政府可能停擺：若未能通過議案，美國政府最快將在10月停擺

（2） 汽車工人聯合會罷工：如果上述情況持續，並影響短期經濟數據，FOMC可能會因應不明朗因素在11月暫停加息，但仍有望在12月最後一次加息。

同時，我仍預期緊縮周期已接近尾聲。堅持「在更長時期内維持更高利率」的政策將是未來聯儲局面臨的挑戰。鑒於經濟數據反映經濟活動和勞動力市場維持穩健，我認為最有效傳達該政策方向的策略，是利用2024年點陣圖，逐步推遲減息時間。

編輯：鍾采餘

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