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加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？

國際 20:46 2023/09/19

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加密幣說新不新，流行已一段時間，交易所倒閉事件時有發生，不時有人因為黑客活動、誤點欺詐連結等原因損失虛擬資產，歐美的執法部門會如何助苦主追回資產？法律上又有甚麼根據配合有關行動？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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