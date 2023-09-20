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招商局起錨 下半年復甦

財金專欄 2023/09/20

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港股昨日縮量反彈，暫受制18000點，等待美國議息。隨着內地8月貿易數據好轉，港口吞吐量上升，招商局港口（00144）下半年業績有望扭轉上半年倒退走勢，基本因素改善，股價開展反彈之路。

招商局上半年收入

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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