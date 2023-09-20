招商局起錨 下半年復甦 財金專欄 2023/09/20 分享： 分享： 港股昨日縮量反彈，暫受制18000點，等待美國議息。隨着內地8月貿易數據好轉，港口吞吐量上升，招商局港口（00144）下半年業績有望扭轉上半年倒退走勢，基本因素改善，股價開展反彈之路。 招商局上半年收入 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股縮量北水湧入 等待人民幣給力（第四版） 2023/09/19 港股縮量北水湧入 等待人民幣給力（第四版） 中字股實力談 - 吉利旺季已到 今年未必倒退 2023/09/19 吉利旺季已到 今年未必倒退 中字股實力談 - 金九成色不足 銀十先放煙花？（第四版） 2023/09/18 金九成色不足 銀十先放煙花？（第四版） 中字股實力談 - 人民幣升值 助好友反攻 2023/09/16 人民幣升值 助好友反攻 中字股實力談 - 人民幣蠢動 港股好淡下周分勝負（第四版） 2023/09/15 人民幣蠢動 港股好淡下周分勝負（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國海關總署 中共中央政治局 李強 招商局港口（00144） 中遠海運港口（01199）