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冠軍分析師張憶東：港股年底是入市好時機

財金猛人追蹤 12:40 2023/09/20

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港股在多重不確定因素下持續走弱，恒指於8月中旬起維持在18000點區間波動，享有「冠軍分析師」美譽的張憶東表示，現在港股不適合一般投資者參與，因港股市場形成流動性折價。

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流動性折價是股票市場流動性的成交額和換手率明顯低，興業證券研究所副所長、全球首席策略分析師張憶東所指出港股出現流動性折價，正因市場流動性不如A股市場，成交額和換手率明顯更低，形成流動性折價，因此不適合一般投資者參與。

至於何時是港股入市好時機？張憶東說，美國10年期公債殖利率作為全球資產定價的錨，一旦開始就是個好時機，又料：

美國10年期公債殖利率於今年年底回落，可能今年第四季後期，港股才有較好機會。

同時補充，屆時港股空頭回補（short cover），再加上港股基本面的重估，可能才是更好的時機。

一向善於研究中國去庫存周期的張憶東指出……更多內容，請登入瀏覽。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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