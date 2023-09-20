議息展望 景順：美勢「鷹派暫停」 英作最後加息

美國聯儲局及英倫銀行，將分別於香港時間9月21日上午2時及下午7時公布議息結果，預計聯儲局將按兵不動，而英倫銀行卻有充份理由宣布加息。

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上周，最受矚目的數據當屬8月美國消費者價格指數（CPI）。盡管受汽油價格上漲影響，整體CPI遠高於預期，但核心通脹僅略高於預期（點擊圖片放大），而市場看來不太擔心。

若罷工持續時間過長 或推高美通脹



話雖如此，若油價持續上漲，隨着時間的推移，可能會滲透到核心通脹，從而構成問題。此外，美國汽車工人聯合會（UAW）上周舉行罷工，而罷工可能會對工業生產造成負面影響，但預料這最終對美國國內生產總值的影響微乎其微，當然這也要取決於罷工持續的時長和範圍。

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另外，密歇根大學調查顯示，盡管油價上漲，但1年期消費者通脹預期顯著改善，5年期通脹預期也有所放緩。

聯儲局會如何行動？

通脹預期改善，應會讓聯儲局相信通脹預期已十分穩定，而且會推動該局更有信心地在本周或未來會議上暫停加息，進而結束緊縮周期。再者，調查顯示消費者情緒顯著下滑，也會推動聯儲局結束加息周期。

過分緊縮仍是當前較大的一個風險，因此聯儲局應暫停加息，預計該局會在本周會議上按兵不動，惟這可能是「鷹派暫停」，因為聯儲局正試圖以強硬的態度，抑制金融環境放寬。

料英倫銀行將作加息周期內最後1次加息

英倫銀行方面，預計有充份理由宣布加息，包括......

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