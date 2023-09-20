  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

議息展望 景順：美勢「鷹派暫停」 英作最後加息（新增圖表）

財金猛人追蹤 17:05 2023/09/20

分享：

分享：

美國聯儲局及英倫銀行，將分別於香港時間9月21日上午2時及下午7時公布議息結果，預計聯儲局將按兵不動，而英倫銀行卻有充份理由宣布加息。

點擊圖片放大
+6
+5

上周，最受矚目的數據當屬8月美國消費者價格指數（CPI）。盡管受汽油價格上漲影響，整體CPI遠高於預期，但核心通脹僅略高於預期（點擊圖片放大），而市場看來不太擔心。

若罷工持續時間過長 或推高美通脹

話雖如此，若油價持續上漲，隨着時間的推移，可能會滲透到核心通脹，從而構成問題。此外，美國汽車工人聯合會（UAW）上周舉行罷工，而罷工可能會對工業生產造成負面影響，但預料這最終對美國國內生產總值的影響微乎其微，當然這也要取決於罷工持續的時長和範圍。

點擊圖片放大
+2

另外，密歇根大學調查顯示，盡管油價上漲，但1年期消費者通脹預期顯著改善，5年期通脹預期也有所放緩。

聯儲局會如何行動？

通脹預期改善，應會讓聯儲局相信通脹預期已十分穩定，而且會推動該局更有信心地在本周或未來會議上暫停加息，進而結束緊縮周期。再者，調查顯示消費者情緒顯著下滑，也會推動聯儲局結束加息周期。

過分緊縮仍是當前較大的一個風險，因此聯儲局應暫停加息，預計該局會在本周會議上按兵不動，惟這可能是「鷹派暫停」，因為聯儲局正試圖以強硬的態度，抑制金融環境放寬。

料英倫銀行將作加息周期內最後1次加息

英倫銀行方面，預計有充份理由宣布加息，包括......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

至於景順對於未來12個月的各類資產部署，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師

欄名 : 景順觀點

相關文章

景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
2023/09/12
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）
今日
安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）
普徠仕：周四議息結果有2關注點 11月加息機會或被低估（新增圖表）
今日
普徠仕：周四議息結果有2關注點 11月加息機會或被低估（新增圖表）
本周勢不加息 中金：惟2現象預示美息或未見頂（新增圖表）
2023/09/19
本周勢不加息 中金：惟2現象預示美息或未見頂（新增圖表）
花旗：內房政策效果需待11月再評估 首選5股（持續更新）
今日
花旗：內房政策效果需待11月再評估 首選5股（持續更新）

你可能感興趣

景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
11:31 2023/09/12
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）
今日 17:17
安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）
普徠仕：周四議息結果有2關注點 11月加息機會或被低估（新增圖表）
今日 10:43
普徠仕：周四議息結果有2關注點 11月加息機會或被低估（新增圖表）

最新專欄文章

核心通脹高過預期 景順：2原因料美息不變至年底
2023/09/18
核心通脹高過預期 景順：2原因料美息不變至年底
極端天氣 景順：4個層面推高通脹
2023/09/17
極端天氣 景順：4個層面推高通脹
景順：2現象示美衰退機會降 料呈「顛簸地着陸」
2023/09/14
景順：2現象示美衰退機會降 料呈「顛簸地着陸」
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
2023/09/12
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
景順：中國經濟2大關鍵 續温和改善
2023/09/08
景順：中國經濟2大關鍵 續温和改善
加息 GDP 失業率 通脹 CPI 經濟衰退 經濟現象 貨幣政策 經濟

上一篇文章

【追蹤女股神】Cathie Wood大手減持Tesla及英偉達 （一文盡覽ARK最新買賣清單）

下一篇文章

冠軍分析師張憶東：國慶後政策還要加碼

推薦文章

核心通脹高過預期 景順：2原因料美息不變至年底
核心通脹高過預期 景順：2原因料美息不變至年底
曾淵滄：7厘才算高息股（附股份名單）
曾淵滄：7厘才算高息股（附股份名單）
普徠仕：周四議息結果有2關注點 11月加息機會或被低估（新增圖表）
普徠仕：周四議息結果有2關注點 11月加息機會或被低估（新增圖表）
投資美國樓市 找估價師幫手
投資美國樓市 找估價師幫手
「長勝將軍」劉國傑：企業文化如何導致危機出現？
「長勝將軍」劉國傑：企業文化如何導致危機出現？
冠軍分析師張憶東：國慶後政策還要加碼
冠軍分析師張憶東：國慶後政策還要加碼