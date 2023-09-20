任正非：華為每年投入30億至50億美元作基礎理論研究

華為創始人兼行政總裁任正非近日出席活動時透露，華為每年約投入至少30億美元用於基礎理論研究。並指：華為經常探究蘋果的產品為甚麼做得好，看看公司與蘋果之間的差距。

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據ICPC（國際大學生程序設計競賽）北京總部官網發布了一篇《今天我們匯聚一堂，明天我們將奔向四面八方——任正非與ICPC基金會及教練和金牌獲得者的學生的談話紀要》所述，任正非表示：我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力。同時，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想像，因此，華為每年約投入30億至50億美金用於基礎理論研究。

「當今時代，科學和技術的邊界愈來愈接近，科學轉化為技術的時間越來越短，如果等到大學把理論完全研究明白，再去進行技術開發，就已經沒有先發優勢，沒有競爭力了。」

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任正非最初創立華為時學習美國IBM企業目標管理，包括：

（1）客戶服務，一切都要以客戶為中心，這樣企業就有了一個整體方向感，通過這個方向感把員工凝聚起來；

（2）學習IBM推行IPD（以前瞻性的領導組織來引導研發前進），即在研發中怎麼加入市場、服務代表；向IBM學習IFS、ISC財務和供應鏈管理。

任正非：我是「果粉」也不為過……更多內容，請登入瀏覽。

資料來源：ICPC（國際大學生程序設計競賽）北京總部官網

編輯：鍾采餘

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