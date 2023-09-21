景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增

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國產芯片積極抗衡美對手 造就日企生意增
美國聯儲局在香港時間9月21日早上2時公布，維持聯邦基金利率於5.25至5.5厘不變，但9月聯邦公開市場委員會（FOMC）決議要點有4項值得留意：
長遠而言，這預測聯邦基金利率保持相當高位，亦出乎市場意料。
聯邦公開市場委員會決議公布過後，債券孳息率上升。美國2年期國債孳息率創2006年以來新高，而美國股市承壓，尤其是普遍對利率上升更為敏感的大型科技股。
對市場形勢有何展望？
總體而言，這次聯儲局是「鷹派暫停加息」，推測這在很大程度上是因為聯儲局認為「勞動力市場將較預期緊絀」。這意味着，未來面臨更多政策不明朗因素，進而意味着市場將更加波動。現時，最重要的是聚焦未來關鍵數據。
市場在短期之內，料將較為波動，尤其是考慮到美國政府停擺的可能性。不過，預期在經歷顛簸但短暫的着陸後，市場很快會開始預期經濟將於2024年稍後時間復甦。一旦市場確定聯儲局加息周期結束，並開始預期經濟持續復甦，全球風險意欲將可能上升。
投資策略是甚麼？
因此，我們預計：
編輯：蕭悅潾
至於景順對於未來12個月的各類資產部署，分析詳見：【下一頁】
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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點