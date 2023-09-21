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國產芯片積極抗衡美對手 造就日企生意增

財金猛人追蹤 08:20 2023/09/21

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華為新手機搭載7納米鬧得沸沸揚揚，國內民眾因國產芯片進步神速而情緒高漲，被震驚的美國政府則着手調查是否有人違反制裁禁令。中美芯片競賽如火如荼，歐洲和日本的芯片行業多半被人遺忘，但原來日本也有一家Socionext（日：6526）。

Socionext是一家無晶圓廠芯片設計公司，由樂聲（Panasonic）和富士通原本的邏輯芯片部門於2015年合併而成。現時樂聲和富士通已完全退出股東之列，而Socionext乃獨立運作的日本芯片公司。

此外，Socionext主力設計單芯片系統（System-on-a-chip，簡稱SoC）產品，是集運算、暫存和輸出入的高度集成芯片，過往公司產品以日本家電成熟製程芯片為主。在2018年新CEO上任後，對公司進行大幅改革。

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自2018年起，公司洽談項目由日本客戶變成全球客戶，應用產品亦由家電轉到數據中心、通訊5G和汽車用芯片，芯片製程亦由以往的成熟製程，變成7納米和5納米的最先進製程。

近年中國積極投入芯片競賽，雖然國產技術全力追趕，但半導體是全球頂尖工業精英各施所長的，講求生態兼容和契合，要全產業鏈國產化談何容易。

在領先的半導體應用領域，國產芯片尚未成熟，又想積極抵制美國此競爭對手，結果衍生出市場空間給予如Socionext的第三方芯片公司。

日本芯片業雖然並不起眼，但亦非一無是處。東芝旗下鎧俠（Kioxia）的NAND型快閃記憶體（Flash Memory）和索尼的CMOS圖像傳感器依然是世界頂尖，就體現了日本扎實的半導體基礎。

Socionext自改革後即把握中國市場需求，並提供訂制化產品予客戶，業績終於過去一個財年爆發。截至今年3月止財年，Socionext收入增65%至1,928億日圓，主要就是由中國客戶的數據中心用芯片項目帶動。

另外，營業利潤亦大幅增長1.6倍至217億日圓，增長於2024年3月止財年首季持續強勁，其中5至7納米的高端產品已佔收入逾4成，Socionext一躍成世界頂尖芯片設計公司。

筆者剛認識Socionext的時候感到十分驚訝，原來日本也有先進的SoC芯片設計公司。公司預計最早於明年就會大量出貨汽車用先進製程芯片，屆時將成又一增長動力。雖然公司前景亮麗，但現時對中國客戶依賴度較高，明年汽車芯片出貨亦非常受美國經濟影響。尤其是，今年股價已升1.6倍，市場預期約22倍估值亦屬稍高，風險與回報相較下未算吸引。

（筆者公司管理之基金持有Socionext權益。）

作者：黃國英資產管理分析員張雄略

編輯：鍾采餘

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

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