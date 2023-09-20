高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票

印度與歐美國家關係日益友好，明眼人都看得到，原因很易理解，西方近年與中國關係惡化，基於勢力平衡需要，與印度的關係更要維持穩定。然而，印度裔的錫克分離主義領袖尼扎爾（Hardeep Singh Nijjar）最近在加拿大被殺，疑是印度策劃，加拿大直接在G20峰會期間向印度提出質疑，日前更公開指摘，並驅逐印度外交官，相當不客氣。

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