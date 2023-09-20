高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 國際 20:10 2023/09/20 分享： 分享： 印度與歐美國家關係日益友好，明眼人都看得到，原因很易理解，西方近年與中國關係惡化，基於勢力平衡需要，與印度的關係更要維持穩定。然而，印度裔的錫克分離主義領袖尼扎爾（Hardeep Singh Nijjar）最近在加拿大被殺，疑是印度策劃，加拿大直接在G20峰會期間向印度提出質疑，日前更公開指摘，並驅逐印度外交官，相當不客氣。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 低風險高回報 必然不能持久 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 你可能感興趣 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 20:46 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 低風險高回報 必然不能持久 20:37 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 22:32 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 最新專欄文章 國金札記 - 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 今日 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 國金札記 - 「低風險高回報」 必然不能持久 2023/09/19 「低風險高回報」 必然不能持久 低風險高回報 必然不能持久 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 國金札記 - 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/18 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 外交 政治 地緣政治 溫哥華 杜魯多 加拿大 多倫多 印度