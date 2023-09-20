美聯儲暫緩加息  短期樓市呈價跌量升

息口走勢動頭樓市交投及氣氛，美國聯儲局將於本周四凌晨公布議息結果，市場普遍認為，今輪加息機會不高，美息有機會維持不變，息口亦有機會見頂，估計P按或維持不變下，雖然離正式減息尚有一段時間，有機會為短期樓市迎來一定正面支持。

近期本港部分銀行經已上調H按封頂息，但美息大機會維持不變下，本港P按息率或按兵不動，在息口稍喘定下，準買家對每月供款額有數得計，稍加強入市誘因， 雖然市場整體交投氣氛有機會轉好，但估計樓價短期仍受壓，始終新盤低價推售格局不變，繼油塘新盤以震撼價推出後，屯門新盤首批單位也以貼近成本價應市，相對同區半新盤普遍有逾一成折讓。面對新盤正面搶客下，二手業主被迫劈價迎戰，使成交價出現「一浪低於一浪」的困局，樓市也缺乏上升動力。

在樓價呈跌勢下，近日有部分買家選擇趁低吸納，帶動屋苑成交量向好，以十大屋苑為例，9月首半個月的成交量，相較8月同期稍有增長，錄得約46宗成交，相比8月的34宗，上升約35%。

交投量回穩之際，但另一邊廂，樓價依然未見起色，各大屋苑樓價「跌多過升」，以上周五公布的中原城市領先指數(CCL)為例，經已連跌5周，指數已跌穿160點，創32周新低，重返今年1月時水平。

由於近日出現的負面因素，包括上周開標的啟德住宅地，樓面地價重返10年前水平，尚未反映在最新指數中，估計樓價仍疲弱，相信樓市「價跌量升」的情況，短期繼續出現。

記者：李偉航