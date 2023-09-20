  • 30°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美聯儲暫緩加息  短期樓市呈價跌量升

地產 21:06 2023/09/20

分享：

分享：

息口走勢動頭樓市交投及氣氛，美國聯儲局將於本周四凌晨公布議息結果，市場普遍認為，今輪加息機會不高，美息有機會維持不變，息口亦有機會見頂，估計P按或維持不變下，雖然離正式減息尚有一段時間，有機會為短期樓市迎來一定正面支持。

近期本港部分銀行經已上調H按封頂息，但美息大機會維持不變下，本港P按息率或按兵不動，在息口稍喘定下，準買家對每月供款額有數得計，稍加強入市誘因， 雖然市場整體交投氣氛有機會轉好，但估計樓價短期仍受壓，始終新盤低價推售格局不變，繼油塘新盤以震撼價推出後，屯門新盤首批單位也以貼近成本價應市，相對同區半新盤普遍有逾一成折讓。面對新盤正面搶客下，二手業主被迫劈價迎戰，使成交價出現「一浪低於一浪」的困局，樓市也缺乏上升動力。

在樓價呈跌勢下，近日有部分買家選擇趁低吸納，帶動屋苑成交量向好，以十大屋苑為例，9月首半個月的成交量，相較8月同期稍有增長，錄得約46宗成交，相比8月的34宗，上升約35%。

交投量回穩之際，但另一邊廂，樓價依然未見起色，各大屋苑樓價「跌多過升」，以上周五公布的中原城市領先指數(CCL)為例，經已連跌5周，指數已跌穿160點，創32周新低，重返今年1月時水平。

由於近日出現的負面因素，包括上周開標的啟德住宅地，樓面地價重返10年前水平，尚未反映在最新指數中，估計樓價仍疲弱，相信樓市「價跌量升」的情況，短期繼續出現。

記者：李偉航

加息 H按 美國聯儲局 P按 油塘

下一篇文章

安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）

推薦文章

成本漲不加價 新iPhone值得入手？
成本漲不加價 新iPhone值得入手？
德國再成病夫 歐央加息兩難
德國再成病夫 歐央加息兩難
低風險高回報 必然不能持久
低風險高回報 必然不能持久
印度一小步 蘋果一大步
印度一小步 蘋果一大步
安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）
安聯投資：美通脹預期降令緊縮周期入尾聲（新增圖表）
加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？
加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？