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中聯重科復甦 海外業務撑起

財金專欄 2023/09/21

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港股昨日下跌，內地經濟表現左右大市後向，市場在等9月數據。不過，中聯重科（01157）業績已有望結束兩年跌勢，尤其海外業務翻一番，盈利可以恢復高增長，內地經濟一旦反彈，隨着出現雙引擎推動業績增長。

中聯

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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