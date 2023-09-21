中聯重科復甦 海外業務撑起 財金專欄 2023/09/21 分享： 分享： 港股昨日下跌，內地經濟表現左右大市後向，市場在等9月數據。不過，中聯重科（01157）業績已有望結束兩年跌勢，尤其海外業務翻一番，盈利可以恢復高增長，內地經濟一旦反彈，隨着出現雙引擎推動業績增長。 中聯 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版） 2023/09/20 北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版） 中字股實力談 - 招商局起錨 下半年復甦 2023/09/20 招商局起錨 下半年復甦 中字股實力談 - 港股縮量北水湧入 等待人民幣給力（第四版） 2023/09/19 港股縮量北水湧入 等待人民幣給力（第四版） 中字股實力談 - 吉利旺季已到 今年未必倒退 2023/09/19 吉利旺季已到 今年未必倒退 中字股實力談 - 金九成色不足 銀十先放煙花？（第四版） 2023/09/18 金九成色不足 銀十先放煙花？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中共中央政治局 中國國務院 頭肩底 旗形 中聯重科（01157） 人民幣