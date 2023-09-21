中聯重科復甦 海外業務撑起

港股昨日下跌，內地經濟表現左右大市後向，市場在等9月數據。不過，中聯重科（01157）業績已有望結束兩年跌勢，尤其海外業務翻一番，盈利可以恢復高增長，內地經濟一旦反彈，隨着出現雙引擎推動業績增長。

中聯

...