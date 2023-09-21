涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注

民建聯3位議員包括李慧琼、陳仲尼及黃俊碩，已去信財經事務委員會主席林健鋒，希望在10月9日的會議加插議程討論JPEX事件。

JPEX涉嫌詐騙風波轟動全城，立法會財經事務委員會下月初或討論此事，探討如何避

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