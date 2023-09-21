涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 財金專欄 2023/09/21 分享： 分享： 民建聯3位議員包括李慧琼、陳仲尼及黃俊碩，已去信財經事務委員會主席林健鋒，希望在10月9日的會議加插議程討論JPEX事件。 JPEX涉嫌詐騙風波轟動全城，立法會財經事務委員會下月初或討論此事，探討如何避 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 2023/09/20 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 有政戲 - 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 2023/09/19 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 有政戲 - 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 2023/09/18 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 有政戲 - 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 2023/09/15 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 有政戲 - 西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛 2023/09/14 西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛 香港 立法會 民建聯 證監會 李慧琼 張智霖 林作 虛擬貨幣 美元