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涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注

財金專欄 2023/09/21

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民建聯3位議員包括李慧琼、陳仲尼及黃俊碩，已去信財經事務委員會主席林健鋒，希望在10月9日的會議加插議程討論JPEX事件。

JPEX涉嫌詐騙風波轟動全城，立法會財經事務委員會下月初或討論此事，探討如何避

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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