摩根資產許長泰：高利率最終令美國經濟降温

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)議息結果,一如預期決定維持聯邦基金利率的目標區間在5.25至5.5厘。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示,高利率最終令美國經濟降温,導致美國債券收益率下降,對表現良好的資產持樂觀態度。

會議聲明與7月份一致,但用字上略顯鷹派,「確定進一步收緊政策的適當程度」(determining the extent of additional policy firming that may be appropriate),保留了今年進一步加息的空間。

利率點陣圖顯示,美聯儲委員會成員之間存在觀點差異。相對較鷹派的成員預測在2024年年底美聯儲利率目標將在6至6.25厘之間,而最鴿派的成員預測目標範圍為4.25至4.50厘,這種分散將在2025年進一步擴大。長期看來,美聯儲預計利率將保持2.5%以上水平的長期估計值。

▼ 點擊圖片放大

債券方面,許長泰指出,美聯儲鷹派聲明反映在短期內債券收益率繼續上升,同時高利率最終令經濟降温,導致收益率下降。

報告來源:摩根資產管理

編輯:鍾采餘

