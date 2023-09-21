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摩根資產許長泰：高利率最終令美國經濟降温

財金猛人追蹤 12:11 2023/09/21

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美國聯邦公開市場委員會（FOMC）議息結果，一如預期決定維持聯邦基金利率的目標區間在5.25至5.5厘。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，高利率最終令美國經濟降温，導致美國債券收益率下降，對表現良好的資產持樂觀態度。

會議聲明與7月份一致，但用字上略顯鷹派，「確定進一步收緊政策的適當程度」（determining the extent of additional policy firming that may be appropriate），保留了今年進一步加息的空間。

利率點陣圖顯示，美聯儲委員會成員之間存在觀點差異。相對較鷹派的成員預測在2024年年底美聯儲利率目標將在6至6.25厘之間，而最鴿派的成員預測目標範圍為4.25至4.50厘，這種分散將在2025年進一步擴大。長期看來，美聯儲預計利率將保持2.5%以上水平的長期估計值。

點擊圖片放大

債券方面，許長泰指出，美聯儲鷹派聲明反映在短期內債券收益率繼續上升，同時高利率最終令經濟降温，導致收益率下降

因此，他預期，在未來6至12個月……更多內容，請登入瀏覽。

報告來源：摩根資產管理
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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