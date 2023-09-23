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國泰君安：3大電訊商算力部署比拼（新增圖表）

研究報告 12:03 2023/09/23

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中國全國規模建設通用計算（下稱「通算」）、智能計算中心（下稱「智算」），帶來網絡低延時、高寬帶需求，而大容量傳輸需以400G的OTN（Optical Transport Network，光傳送網）為核心（點擊圖片放大），並圍繞算力樞紐、省節點建設互聯網絡。

中國三大電訊商中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 也積極部署相關業務，為盈利增添新增長動力。

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國泰君安証券早前報告引述中國信通院統計，從21個國家的算力規模及GDP數據，佐證了算力規模與經濟發展有正相關的關係（點擊圖片放大）。中國現時在智算投入大幅提升，智算已成為新的算力增長點，並在行業結構上佔近半壁江山（點擊圖片放大）

回顧在2022年2月17日，中國發布《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，要求建設八大國家樞紐節點（點擊圖片放大），在節點附近積極布局通算、智算，布局建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，並加快實施「東數西算」工程。

據國泰君安報告顯示，現時中國數據中心（DC）機架已達到650萬個（點擊圖片放大）。按每機架以1Gbps出數據中心，東部數據中心流量出省比例為35%，西部數據中心流量出省比例約85%，預計到2027年，骨幹傳送網累積新增流量達1,900Tbps。

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不過，目前省幹、本地網絡系統速率以100G為主，難以滿足未來數據中心互聯大寬帶需求。未來應升級到單端口400G速率，以......

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資料來源：國泰君安証券

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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