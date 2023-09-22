快遞雙位數增 中通估值不貴

港股下跌，會否繼續探底，始終要看內地經濟表現。不過，內地快遞業持續雙位數增長，加上政策傾斜為快遞業帶來增長空間，中通快遞（02057）市佔率上升和成本下降，支撑未來盈利增長。

中通上半年收入按年上升13

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