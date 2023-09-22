快遞雙位數增 中通估值不貴 財金專欄 2023/09/22 分享： 分享： 港股下跌，會否繼續探底，始終要看內地經濟表現。不過，內地快遞業持續雙位數增長，加上政策傾斜為快遞業帶來增長空間，中通快遞（02057）市佔率上升和成本下降，支撑未來盈利增長。 中通上半年收入按年上升13 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣不給力 恒指險守176（第四版） 2023/09/21 人民幣不給力 恒指險守176（第四版） 中字股實力談 - 中聯重科復甦 海外業務撑起 2023/09/21 中聯重科復甦 海外業務撑起 中字股實力談 - 北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版） 2023/09/20 北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版） 中字股實力談 - 招商局起錨 下半年復甦 2023/09/20 招商局起錨 下半年復甦 中字股實力談 - 港股縮量北水湧入 等待人民幣給力（第四版） 2023/09/19 港股縮量北水湧入 等待人民幣給力（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國發改委 上升通道 下降通道 下降軌 人民幣 板塊