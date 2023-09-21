英國暫緩加息 利率見頂了嗎？

英倫銀行今日意外按兵不動，為連續14次加息後首次暫緩收緊貨幣政策。通脹由高位回落速度太慢，為英國加息至金融海嘯後新高的最大原因，但付出的代價是經濟下滑，當地民眾難免想問：息率見頂了嗎？加息加夠未？

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