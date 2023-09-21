英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 國際 22:18 2023/09/21 分享： 分享： 英倫銀行今日意外按兵不動，為連續14次加息後首次暫緩收緊貨幣政策。通脹由高位回落速度太慢，為英國加息至金融海嘯後新高的最大原因，但付出的代價是經濟下滑，當地民眾難免想問：息率見頂了嗎？加息加夠未？ ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 低風險高回報 必然不能持久 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 你可能感興趣 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 20:10 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 20:46 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 低風險高回報 必然不能持久 20:37 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 最新專欄文章 國金札記 - 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 今日 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 國金札記 - 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 2023/09/20 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 國金札記 - 「低風險高回報」 必然不能持久 2023/09/19 「低風險高回報」 必然不能持久 國金札記 - 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/18 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 貨幣政策 經濟衰退 定息 加息 滯脹 英倫銀行 歐洲央行 美國聯儲局 通脹 英國