JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 財金專欄 2023/09/22 分享： 分享： 多位財金和港府中人指，發展虛擬資產是未來大勢，但必須先做好監管和教育。 JPEX風波仍在發展之中，主腦身份至今仍是謎，逾2,000苦主憂血本無歸，令不少人聞虛擬資產色變。但多位財金和港府中人都指，發展虛 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 2023/09/21 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 有政戲 - 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 2023/09/20 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 有政戲 - 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 2023/09/19 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 有政戲 - 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 2023/09/18 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 有政戲 - 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 2023/09/15 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 政治 虛擬貨幣 金融 李家超 陳茂波 證監會 黃偉綸 KOL 許正宇 林健鋒