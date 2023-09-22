  • 29°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育

財金專欄 2023/09/22

分享：

分享：

多位財金和港府中人指，發展虛擬資產是未來大勢，但必須先做好監管和教育。

JPEX風波仍在發展之中，主腦身份至今仍是謎，逾2,000苦主憂血本無歸，令不少人聞虛擬資產色變。但多位財金和港府中人都指，發展虛

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注
2023/09/21
涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注
有政戲 - 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課
2023/09/20
虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課
有政戲 - 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？
2023/09/19
港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？
有政戲 - 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江
2023/09/18
中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江
有政戲 - 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料
2023/09/15
夜繽紛起步 邊做邊改邊加料
政治 虛擬貨幣 金融 李家超 陳茂波 證監會 黃偉綸 KOL 許正宇 林健鋒

上一篇文章

業主轉售為租

下一篇文章

中金：信用末季更緊 入市時機更好

推薦文章

國金札記 - 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票
高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票
選股情報 - 美加/減息難搞
美加/減息難搞
國情知聞 - 一綫樓控鬆綁 開啟深度博弈
一綫樓控鬆綁 開啟深度博弈
投資風險盡教育 輸贏承擔終在己
投資風險盡教育 輸贏承擔終在己
農行見底 趁低收集
農行見底 趁低收集
有政戲 - 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注
涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注