JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育

多位財金和港府中人指，發展虛擬資產是未來大勢，但必須先做好監管和教育。

JPEX風波仍在發展之中，主腦身份至今仍是謎，逾2,000苦主憂血本無歸，令不少人聞虛擬資產色變。但多位財金和港府中人都指，發展虛

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