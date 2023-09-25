無形資產披露框架 助企業釋放價值

新加坡知識產權局於今年9月4日與會計與企業管制局牽頭，與來自會計、估值、法律和金融領域的代表組成專家團隊，共同開發 「無形資產披露框架」（Intangibles Disclosure Framework，簡稱IDF）。



IDF旨在幫助新加坡企業管理其無形資產（IA）和知識產權（IP），並將其商業化；為企業的利益相關者提供有關無形資產的一致性信息，以便它們對企業業務和財務前景作出明智的評估。

此外，IDF概述企業在財務報告披露其無形資產時，應遵循的主要原則。 IDF的設定介於在靈活性和規則性之間達到平衡，以提高各公司之間無形資產披露的可比性。

IDF披露框架之4大原則

IDF披露框架主要以4大原則為基礎︰戰略原則、識別原則、衡量原則和管理原則︰

（1） 戰略原則

應當披露無形資產在企業的業務、戰略和財務規劃等方面的相關貢獻，旨在讓利益相關者了解企業如何利用無形資產創造回報，以及無形資產在企業各方面可發揮的作用，從而讓企業在市場上獲得或保持競爭優勢；

（2） 識別原則

旨在在更易識別和增加無形資產的可比性；披露無形資產的性質和特點，並對其建議分為6大類；

（3） 衡量原則

指導企業如何披露無形資產的績效指標和驅動因素，這些信息將使企業及其利益相關者，更有效評估和了解企業無形資產的財務狀況和績效，其中貨幣價值的披露是非必要的；

（4） 管理原則

旨在披露企業如何識別、評估和管理其無形資產的風險和機遇，此類資訊的披露能讓利益相關者，了解企業整體風險和機會狀況。

IDF的推行源於新加坡當局對知識產權的重視和保護，也是 《2030年新加坡智慧財產權戰略》（SIPS 2030）的重要舉措之一，為加強作為全球無形資產和知識產權中心地位，其長期目標是建立一個值得信賴的無形資產評估和報告生態系統，以支持企業管理和商業化無形資產。相反地，此戰略也能幫助企業從無形資產中獲益，為整體業務戰略和價值做出貢獻。新加坡推出的「無形資產披露框架」為全球首個無形資產披露的準則要求。

此外，尚未有單一框架的分類法和方法論，來說明披露的必要條件、因素和規則等，至於投資者無法比較企業間無形資產的異同點。同時，隨着數字革命和數字化科技的發展進程，資產負債表內的有形資產，包括現金和房地產等不能完全說明企業的資產狀況，隨着企業無形資產的比重逐漸增加，令無形資產更有必要被披露。

據世界銀行統計顯示，截至2022年止，過去10年全球知識產權使用費增長了67%，達5,157.5億美元，目前佔全球服務進口額的8%以上。國際會計準則第 38 號「無形資產」（簡稱 IAS38），規定了無形資產的定義和計量方法，並列出會計要求披露的無形資產相關信息。

無形資產是沒有實物形態的可辨認的非貨幣資產，其經濟利益很可能流入所有者，包括計算機軟件、許可證、商標、專利、電影、版權和進口配額等。值得留意的是，商譽被認定為在交易合併中，所產生的不可辨認資產，並不屬於IAS38定義中的無形資產。

無疑地，IDF是無形資產達成價值實現的重要基石。企業可透過IDF了解無形資產的價值和重要性，加深對所有權的理解，在價值評估時獲得更公平的估值，充分利用手中的資金和資源。同時，IDF也加深市場投資者對無形資產的認識，通過增加其透明度和可比性，打破信息差異，建立創新的商業模式，打造高效優良的營商環境。

香港無形資產披露暫無統一標準

反觀香港，現時香港在披露方面暫沒有完整的相關規則和框架。雖然，香港會計準則HKAS 38中提及，無形資產在財務報表披露其價值的要求，並沒有對無形資產的性質和績效披露作統一標準。同時，香港會計準則亦缺乏類似IDF中的要求，披露與企業運作相關的無形資產在企業戰略和管理等方面上的相關信息。因此，香港會計準則上的價值披露要求尚未能充分發揮無形資產和知識產權的價值。

事實上，披露無形資產的價值對企業還是利益相關方都大有裨益。數字化進程促使無形資產投資增加，增加了企業家和投資者們對無形資產價值認定的關注，披露無形資產可大大增加其透明度。公司在如何識別無形資產，並向利益相關者傳達無形資產的方式缺乏標準時，必要的一致性和可比性披露尤為重要。

同時，許多公司也沒有意識到披露無形資產對獲得交易或貸款的幫助，特別是現金流量少，但對擁有強大無形資產組合的初創企業，它們更有可能依靠這些無形資產籌集資金或融資，開闢一系列的商業化選擇。

編輯︰鍾采餘

作者︰華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

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