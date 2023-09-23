  • 28°C
香港時間 : 2023923日 (週六) 03:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股破腳穿頭 反彈目標18900

財金專欄 2023/09/23

分享：

分享：

港股昨日急升，錄得近三周以來最大單日升幅，以「破腳穿頭」重返18000點，盡管中期走勢仍然未明朗，但短綫的反彈一旦升破18900點，是可以確認「雙底」型態，從而拉動中期轉勢，10月又是關鍵月。

恒指昨日

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版）
2023/09/22
恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版）
中字股實力談 - 快遞雙位數增 中通估值不貴
2023/09/22
快遞雙位數增 中通估值不貴
中字股實力談 - 人民幣不給力 恒指險守176（第四版）
2023/09/21
人民幣不給力 恒指險守176（第四版）
中字股實力談 - 中聯重科復甦 海外業務撑起
2023/09/21
中聯重科復甦 海外業務撑起
中字股實力談 - 北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版）
2023/09/20
北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版）
恒生指數 上海證券交易所綜合股價指數 恒生中國企業指數 廣州市 惠州 李強 雙底 下降通道 人民幣

上一篇文章

內地迎戰「超級黃金周」

下一篇文章

中石化低吸 短綫炒上落