港股破腳穿頭 反彈目標18900 財金專欄 2023/09/23 分享： 分享： 港股昨日急升，錄得近三周以來最大單日升幅，以「破腳穿頭」重返18000點，盡管中期走勢仍然未明朗，但短綫的反彈一旦升破18900點，是可以確認「雙底」型態，從而拉動中期轉勢，10月又是關鍵月。 恒指昨日 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版） 2023/09/22 恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版） 中字股實力談 - 快遞雙位數增 中通估值不貴 2023/09/22 快遞雙位數增 中通估值不貴 中字股實力談 - 人民幣不給力 恒指險守176（第四版） 2023/09/21 人民幣不給力 恒指險守176（第四版） 中字股實力談 - 中聯重科復甦 海外業務撑起 2023/09/21 中聯重科復甦 海外業務撑起 中字股實力談 - 北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版） 2023/09/20 北水持續流入 能否阻止港股「秋分」後再跌？（第四版） 恒生指數 上海證券交易所綜合股價指數 恒生中國企業指數 廣州市 惠州 李強 雙底 下降通道 人民幣