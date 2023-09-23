港股破腳穿頭 反彈目標18900

港股昨日急升，錄得近三周以來最大單日升幅，以「破腳穿頭」重返18000點，盡管中期走勢仍然未明朗，但短綫的反彈一旦升破18900點，是可以確認「雙底」型態，從而拉動中期轉勢，10月又是關鍵月。

恒指昨日

...