  • 29°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

光大伍禮賢：內房風險高 切勿輸打贏要

財金猛人追蹤 08:05 2023/09/25

分享：

分享：

內地近期除了放寬貨幣政策支持經濟復甦外，亦出台了一系列措施放鬆對房地產市場的監管，例如「認房不認貸」等。但光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《Money Times》專訪時表示，若想捕捉內房機遇，要遵守嚴格的交易紀律。

點擊圖片放大
+7
+6

對於內房和中資金融股的投資，伍禮賢認為要較為審慎及制定嚴格的交易方針。他說，內房的流動性問題仍未解決，「累積的債務危機比較深，要完全解決資金鏈方面的困難，短期內都未必可以。」

在需求端角度看，內房最關鍵的問題在於購房者的信心，但在整個行業都面臨調整的時候，購房信心是否會因為一系列措施而有所恢復，仍有待觀察。因此他說，若投資者想捕捉內房板塊的反彈機遇，要遵守嚴格的交易紀律，設定止賺和止蝕價，「不要輸打贏要，贏的時候你要懂得轉身，輸的時候，你也要幫自己去止蝕，始終這個板塊的風險比較高......更多內容用戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

港股又穿萬八點 曾淵滄：可做兩手部署
2023/09/22
港股又穿萬八點 曾淵滄：可做兩手部署
曾淵滄：7厘才算高息股（附股份名單）
2023/09/20
曾淵滄：7厘才算高息股（附股份名單）
國策專家趙文利：看好2板塊盈利復甦
2023/09/13
國策專家趙文利：看好2板塊盈利復甦
憧憬國策出招 宏利陳致洲：留意兩大關鍵
2023/09/09
憧憬國策出招 宏利陳致洲：留意兩大關鍵
基金教父雷賢達評收息股
2023/09/04
基金教父雷賢達評收息股
經濟衰退 宏觀分析 人工智能 財政政策 LPR 下半場 貨幣政策 外滙 經濟 債券