光大伍禮賢：內房風險高 切勿輸打贏要

內地近期除了放寬貨幣政策支持經濟復甦外，亦出台了一系列措施放鬆對房地產市場的監管，例如「認房不認貸」等。但光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《Money Times》專訪時表示，若想捕捉內房機遇，要遵守嚴格的交易紀律。

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對於內房和中資金融股的投資，伍禮賢認為要較為審慎及制定嚴格的交易方針。他說，內房的流動性問題仍未解決，「累積的債務危機比較深，要完全解決資金鏈方面的困難，短期內都未必可以。」

在需求端角度看，內房最關鍵的問題在於購房者的信心，但在整個行業都面臨調整的時候，購房信心是否會因為一系列措施而有所恢復，仍有待觀察。因此他說，若投資者想捕捉內房板塊的反彈機遇，要遵守嚴格的交易紀律，設定止賺和止蝕價，「不要輸打贏要，贏的時候你要懂得轉身，輸的時候，你也要幫自己去止蝕，始終這個板塊的風險比較高......更多內容用戶請登入。

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