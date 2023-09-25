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澳門日夜也繽紛 賭股勝負早已分

研究報告 07:03 2023/09/25

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今年中秋節無縫接駁「十一黃金周」，8日長假料利好出行表現。訪澳旅客量料再創高峰，料支持濠賭股盈利表現及市場預測提升，為板塊增添上升動力。

高盛9月中組織投資者訪澳，並與賭企交流，得知他們對黃金周假期的旅遊和博彩需求表示樂觀。最直觀的支持數據是酒店的預訂率，銀娛 （00027） 、美高梅 （02282） 和永利 （01128） 表示，他們的酒店客房近幾周仍然大部分滿房，房價亦有上漲，並且黃金周期間的預訂近爆滿，顯示即將到來的長假期有強勁的積壓需求 。

除了國慶長假帶旺訪澳需求，更多非博彩娛樂活動的舉行也是澳門的吸客良方。在新的賭牌協議下，賭企承諾加大對非博彩活動的投資，故所有賭企都推出更多音樂、藝術和體育活動來吸引更多的遊客，例如黃金周期間也不乏大型演唱會。 這些活動不僅對帶回高頻賭客，還吸引了家庭和休閒旅行者，擴大了澳門作為旅遊目的地的可觸及市場：

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盡管中國宏觀經濟放緩，許多其他消費領域需求疲軟，但澳門賭企仍然認為受惠非廣東遊客訪問量逐漸恢復（第二季時僅為疫程前水平的51%），賭收收仍存在進一步增長的空間。他們還相信目標客戶──接受去澳門賭一轉輸3至4萬港元的中產階級──的消費行為可能不像低收入群體那樣對宏觀環境敏感。

在貴賓廳賭收已大幅萎縮的當下，中場賭收是賭企市佔的主要戰場，而非博彩活動及酒店度假設施的建立就是重要的武器。高盛看好銀娛受惠新近開幕，澳門銀河第三期內的澳門銀河萊佛士酒店，在優質高端中場（high-end premium mass）有更佳的競爭力，與金沙 （01928） 的倫敦人、澳博 （00880） 的上葡京同場較量。

該行實地考察了萊佛士酒店內，設有70場高端中場賭枱的「天峰高額投注區」，見證人流暢旺。銀娛表示公司8月賭收達到19年水平的約120%，表現優於行業水平的約100%，並在9月延續跑贏大市。

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EBITDA預測向上 估值未跟上

非博彩業務帶動澳門賭業的結構性轉型，是支持板塊上升的動力。里昂現時估計

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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