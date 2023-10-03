澳門日夜也繽紛 賭股勝負早已分（第三版）

澳門博彩監察協調局公布，澳門9月博彩收入按年升4.04倍至149.37億元（澳門元，下同），按月則跌13.22%。今年首9個月，澳門博彩收入1,289.47億元，按年增3.05倍。

另外澳門旅遊局公布，9月29日至10日1日期間，3日到訪澳門旅客共39.69萬人次，相當於日均13.2萬人次，按年增長4.3倍。當中，內地客佔27.75萬人次或70%，按年增長3倍；從香港到訪澳門的旅客量則佔9.2萬人次或23%，按年大增16倍。局方預計假期期間的日均遊客人數將超過10萬人，即全個國慶黃金周總共80萬名遊客，將相當於2019年國慶黃金周97.4萬名遊客的約82%。旅遊局公布還提到，假期期間的酒店平均入住率預計將超過90%。

花旗認為上述數據對10月份的中場賭收增長將是一個良好的預兆，目前預測10月賭收將按年增長27%至190億元（即日均6.1億元；相當於2019年同期的約72%）。當中預計假期期間（10月1日到6日）的日均賭收達7.7億元，其餘時間的日均賭收達5.8億元。

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受累行業文章影響市場情緒，濠賭股周一表現欠佳。摩通指出，這些只是噪音。

日前業內機構GGR Asia發表一篇有關「澳門任何限制兌換貨幣可能損害賭收」的文章，引述所謂的專家們稱，如果澳門明確將非法貨幣兌換定為刑事犯罪，將對博彩需求產生負面影響。

摩通指出，文章只是對澳門法律框架潛在變化的一些觀點匯總，實際上還沒有發生任何事情。無牌外滙兌換已經根據《金融體系法》被視為違規行為並受到罰款，但不算是真正的刑事犯罪活動。如果刑事化，很可能會加大對此類活動的處罰和罰款水平，但據該行了解，目前尚無任何官方草案或公開的法律變更工作。

該行又認為，將非法貨幣兌換刑事化本身的影響可能不會很大。不論它是犯罪還是違規行為，首先，問題在於「實際打擊的嚴厲程度」而非行為的定性。其次，非法貨幣兌換主要針對急需現金以延長遊戲時間的低/中端玩家，影響相對有限。第三，就像通常情況一樣，很明顯會出現氣球效應；需求可能轉移到其他漏洞（如使用銀聯返現計劃的當鋪、地下銀行等）。

摩通與賭企的交流顯示出相當樂觀的情緒，大多數人預計黃金周的賭收將達到自重新開放以來的最高水平，這並不令人意外。該行繼續預計行業的賭桌遊戲毛收入將在十月份的黃金週達到COVID疫情前水平的100％以上。

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今年中秋節無縫接駁「十一黃金周」，8日長假料利好出行表現。訪澳旅客量料再創高峰，料支持濠賭股盈利表現及市場預測提升，為板塊增添上升動力。

高盛9月中組織投資者訪澳，並與賭企交流，得知他們對黃金周假期的旅遊和博彩需求表示樂觀。最直觀的支持數據是酒店的預訂率，銀娛 （00027） 、美高梅 （02282） 和永利 （01128） 表示，他們的酒店客房近幾周仍然大部分滿房，房價亦有上漲，並且黃金周期間的預訂近爆滿，顯示即將到來的長假期有強勁的積壓需求 。

除了國慶長假帶旺訪澳需求，更多非博彩娛樂活動的舉行也是澳門的吸客良方。在新的賭牌協議下，賭企承諾加大對非博彩活動的投資，故所有賭企都推出更多音樂、藝術和體育活動來吸引更多的遊客，例如黃金周期間也不乏大型演唱會。 這些活動不僅對帶回高頻賭客，還吸引了家庭和休閒旅行者，擴大了澳門作為旅遊目的地的可觸及市場：

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盡管中國宏觀經濟放緩，許多其他消費領域需求疲軟，但澳門賭企仍然認為受惠非廣東遊客訪問量逐漸恢復（第二季時僅為疫程前水平的51%），賭收收仍存在進一步增長的空間。他們還相信目標客戶──接受去澳門賭一轉輸3至4萬港元的中產階級──的消費行為可能不像低收入群體那樣對宏觀環境敏感。

在貴賓廳賭收已大幅萎縮的當下，中場賭收是賭企市佔的主要戰場，而非博彩活動及酒店度假設施的建立就是重要的武器。高盛看好銀娛受惠新近開幕，澳門銀河第三期內的澳門銀河萊佛士酒店，在優質高端中場（high-end premium mass）有更佳的競爭力，與金沙 （01928） 的倫敦人、澳博 （00880） 的上葡京同場較量。

該行實地考察了萊佛士酒店內，設有70場高端中場賭枱的「天峰高額投注區」，見證人流暢旺。銀娛表示公司8月賭收達到19年水平的約120%，表現優於行業水平的約100%，並在9月延續跑贏大市。

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EBITDA預測向上 估值未跟上

非博彩業務帶動澳門賭業的結構性轉型，是支持板塊上升的動力。里昂現時估計

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