歐元下調支持至1.05美元 財金專欄 2023/09/25 分享： 分享： 歐元區9月綜合採購經理指數，雖反彈上47.1指數點，但由於仍是低於50點的盛衰分界綫，幾可肯定區內第三季經濟將出現收縮。不過，現在歐央行還有否加息能力已不重要，重點是看聯儲局會否繼續加息。因應聯儲局上 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 今日 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 英鎊提防走向1.21至1.2 今日 英鎊提防走向1.21至1.2 日圓150料有龐大支持 今日 日圓150料有龐大支持 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 紐元上望目標61美仙 今日 紐元上望目標61美仙 你可能感興趣 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 今日 01:00 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 英鎊提防走向1.21至1.2 今日 01:00 英鎊提防走向1.21至1.2 日圓150料有龐大支持 今日 01:00 日圓150料有龐大支持 最新專欄文章 加元削弱邁向1.33能力 今日 加元削弱邁向1.33能力 紐元上望目標61美仙 今日 紐元上望目標61美仙 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 日圓150料有龐大支持 今日 日圓150料有龐大支持 英鎊提防走向1.21至1.2 今日 英鎊提防走向1.21至1.2 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 加息 人民幣 日本 外滙