歐元下調支持至1.05美元

歐元區9月綜合採購經理指數，雖反彈上47.1指數點，但由於仍是低於50點的盛衰分界綫，幾可肯定區內第三季經濟將出現收縮。不過，現在歐央行還有否加息能力已不重要，重點是看聯儲局會否繼續加息。因應聯儲局上

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