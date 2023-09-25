英鎊提防走向1.21至1.2 財金專欄 2023/09/25 分享： 分享： 面對七大貨幣中最高的6.7%年通脹率，英倫銀行於上周議息會竟然不作加息，當中可反映出英國經濟疲弱一面。英國還有否加息機會？機率似是一半半，視乎當地未來通脹變化而定。技術上由於1.23美元的支持已破，提 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 今日 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 歐元下調支持至1.05美元 今日 歐元下調支持至1.05美元 日圓150料有龐大支持 今日 日圓150料有龐大支持 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 紐元上望目標61美仙 今日 紐元上望目標61美仙 你可能感興趣 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 今日 01:00 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 歐元下調支持至1.05美元 今日 01:00 歐元下調支持至1.05美元 日圓150料有龐大支持 今日 01:00 日圓150料有龐大支持 最新專欄文章 加元削弱邁向1.33能力 今日 加元削弱邁向1.33能力 紐元上望目標61美仙 今日 紐元上望目標61美仙 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 日圓150料有龐大支持 今日 日圓150料有龐大支持 歐元下調支持至1.05美元 今日 歐元下調支持至1.05美元 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 加息 人民幣 日本 外滙