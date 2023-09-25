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英鎊提防走向1.21至1.2

財金專欄 2023/09/25

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面對七大貨幣中最高的6.7%年通脹率，英倫銀行於上周議息會竟然不作加息，當中可反映出英國經濟疲弱一面。英國還有否加息機會？機率似是一半半，視乎當地未來通脹變化而定。技術上由於1.23美元的支持已破，提

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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