日圓150料有龐大支持

當日圓跌至靠近148兌1美元低位，市場原以為日央行會趁上周議息會出口述阻止，但卻甚麼行動也沒有。不能說日央行對日圓弱勢撤手不管，日央行也容許了日本10年期債息攀上0.74厘水平。分析日圓後向最複雜之處

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