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澳元目標維持66美仙

財金專欄 2023/09/25

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澳紐加等商品貨幣主要跟經濟走，聯儲局加息周期一日未完，環球經濟難快速增長，料這會阻礙澳紐加等貨幣上升能力。幸好，近期區內人民幣滙價尚算穩定，加上市場對聯儲局還有否能力加息只是半信半疑，加上澳元水平實在

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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