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紐元上望目標61美仙

財金專欄 2023/09/25

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新西蘭第二季GDP雖只有微弱0.9%增長，但已遠勝市場預期，加上首季經濟上調後為零增長，即新西蘭經濟安然避過了衰退，這確令市場喜出望外。面對紐央行的大幅加息，市場曾擔心當地經濟承受不了。料上述數字有助

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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