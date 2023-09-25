紐元上望目標61美仙

新西蘭第二季GDP雖只有微弱0.9%增長，但已遠勝市場預期，加上首季經濟上調後為零增長，即新西蘭經濟安然避過了衰退，這確令市場喜出望外。面對紐央行的大幅加息，市場曾擔心當地經濟承受不了。料上述數字有助

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