加元削弱邁向1.33能力 財金專欄 2023/09/25 分享： 分享： 聯儲局警告今年還有加息機會後，美國10年期債息隨即攀上靠近4.5厘16年高位，美債息急升，難免令人擔心對美國經濟前景所可能造成負面影響。加拿大經濟依賴美國，美國經濟前景增添不明朗，對加元可視為不利。加 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 今日 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 歐元下調支持至1.05美元 今日 歐元下調支持至1.05美元 英鎊提防走向1.21至1.2 今日 英鎊提防走向1.21至1.2 日圓150料有龐大支持 今日 日圓150料有龐大支持 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 你可能感興趣 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 今日 01:00 美聯儲放鷹 日央行動向勿忽視 歐元下調支持至1.05美元 今日 01:00 歐元下調支持至1.05美元 英鎊提防走向1.21至1.2 今日 01:00 英鎊提防走向1.21至1.2 最新專欄文章 紐元上望目標61美仙 今日 紐元上望目標61美仙 澳元目標維持66美仙 今日 澳元目標維持66美仙 日圓150料有龐大支持 今日 日圓150料有龐大支持 英鎊提防走向1.21至1.2 今日 英鎊提防走向1.21至1.2 歐元下調支持至1.05美元 今日 歐元下調支持至1.05美元 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 加息 人民幣 日本 外滙