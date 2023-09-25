加元削弱邁向1.33能力

聯儲局警告今年還有加息機會後，美國10年期債息隨即攀上靠近4.5厘16年高位，美債息急升，難免令人擔心對美國經濟前景所可能造成負面影響。加拿大經濟依賴美國，美國經濟前景增添不明朗，對加元可視為不利。加

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