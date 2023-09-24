今年再加息一次 儲局未必這樣想 國際 21:34 2023/09/24 分享： 分享： 「美國聯儲局本月議息按兵不動，但預期今年內有機會再加息一次。」對於儲局上周議息的結果，不少傳媒均以上述方式演繹，並指局方對收緊貨幣政策的看法偏鷹，甚至形容為「鷹式暫停」。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 低風險高回報 必然不能持久 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 你可能感興趣 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 20:10 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 20:46 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 低風險高回報 必然不能持久 20:37 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 最新專欄文章 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 國金札記 - 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/22 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 國金札記 - 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/21 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 國金札記 - 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 2023/09/20 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 國金札記 - 「低風險高回報」 必然不能持久 2023/09/19 「低風險高回報」 必然不能持久 貨幣政策 加息 通脹 鮑威爾 美國聯儲局 美國