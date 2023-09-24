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今年再加息一次 儲局未必這樣想

國際 21:34 2023/09/24

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「美國聯儲局本月議息按兵不動，但預期今年內有機會再加息一次。」對於儲局上周議息的結果，不少傳媒均以上述方式演繹，並指局方對收緊貨幣政策的看法偏鷹，甚至形容為「鷹式暫停」。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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