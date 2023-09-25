財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高

財爺陳茂波率領疫後最大規模的代表團訪歐，體會當地商界對於在中國和香港投資，熱度相當高。

財爺陳茂波歐洲之行，已到訪英法兩國。據知，當地商界對於在中國和香港投資，熱度相當高，相對較冷冰的政治，溫度不一樣。

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