財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 財金專欄 2023/09/25 分享： 分享： 財爺陳茂波率領疫後最大規模的代表團訪歐，體會當地商界對於在中國和香港投資，熱度相當高。 財爺陳茂波歐洲之行，已到訪英法兩國。據知，當地商界對於在中國和香港投資，熱度相當高，相對較冷冰的政治，溫度不一樣。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 2023/09/22 JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 有政戲 - 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 2023/09/21 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 有政戲 - 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 2023/09/20 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 有政戲 - 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 2023/09/19 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 有政戲 - 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 2023/09/18 中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 陳茂波 財政司 中國 香港 政治 英國 歐洲 法國 興趣 商會