摩通：石油價格不可能不升

最近石油股、煤炭股似有回升勢頭。

摩根大通發表報告指出，到2030年全球石油缺口將擴大到驚人的710萬桶/日，所以油價需要大幅上漲。

摩根大通能源分析師Christyan Malek認為，石油行業投資逐漸枯竭，綠色能源根本不能滿足全球能源需求。Malek預計，短期或中期內，油價可能會升至150美元/桶，比布油當前的價格高出62.6%，預計到2030年全球石油缺口擴大到710萬桶/日。

石油供應已經短缺

截至7月，全球石油供應量1.009億桶/天。OPEC產量 5070萬桶/天，而非OPEC產量至5020萬桶/天。

國際能源署（IEA）8月最新公布的石油月報顯示，今年6月，全球石油需求達到創紀錄的1.03億桶/天。

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摩根大通提到，全球石油市場已從風險折價轉變為風險溢價，即風險從需求端轉向供應端。



未來十年或出現多次能源危機

摩根大通認為石油處於結構性牛市，油價應該走高。

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