復星財富李曉翀：ARM上市後三大焦點

作為今年美股最大的科技股IPO，ARM（美：ARM）從來不乏關注度。但有三大焦點，在ARM上市後仍被市場視為值得持續留意。

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第一點，作為美股歷史上第三大科技股IPO，會短期內影響美股表現，或加劇美股震蕩的幅度。

第一位，2014年，阿里巴巴登陸紐交所，集資額達250億美元；第二位，2012年，Facebook（現稱Meta），上市集資額達160億美元。 繼阿里巴巴和Meta之後，ARM此次上市融資近50億美元，成為歷史上規模第三大的科技公司IPO。

筆者翻查數據發現，2012年當Meta上市後的當月及下月，納指分別下跌7.2%及上升3.8%；而2014年當阿里巴巴上市後的當月及下月，納指分別下跌1.9%及上升3.1%，可見大型IPO仍然一定程度影響上市當月大市的表現。今年ARM上市的9月納指亦不例外，亦是下跌，而且連續下跌兩個月。



第二點，市場持續關注來自RISC-V的威脅，而且此次在ARM的招股書中亦有提及這點。為尋找Arm架構的替代方案，今年初名為RISE的生態聯盟在比利時成立，初始成員包括高通、英特爾、三星、英偉達、聯發科、谷歌等科技巨頭。 2023年8月，中國也成立了「中國RISC-V專利聯盟」。

RISC-V架構與ARM的ISA架構的主要區別是RISC-V是開源的，這意味著它可以免費使用。

ARM的收費模式方面，向客戶（蘋果、高通等）收取IP許可費。特別是當這些晶元被生產出來並應用在終端設備時，ARM還可以獲得專利費，通常是按手機銷量的一定比例收取。

現時，全球99%的智慧手機都採用了基於ARM設計的處理器。而且Arm在手機晶元架構領域積累的大量專利技術，這種護城河不易推翻。然而，不排除RISC-V發展迅速，ARM的收費模式將有質的改變，收入及盈利或有較大影響。



第三點，ARM架構的限制性。舉個近期的例子，蘋果最新發布的iPhone15系列方面，規格最高的那一款Pro Max，其結合蘋果自研的GPU，會有光線追蹤效果，特別在打遊戲時，畫面的質感可以更好地呈現。

這反映現有的手機GPU性能不夠，無法真正支持遊戲運行在「高畫面特效」、「高幀率」的模式。若直接大幅提升GPU的算力，或會帶來功耗、發熱的顯著增加，因此，筆者認為，較為現實的解決方案，就是基於AI、基於深度學習的畫面超分演算法。

聯發科此前也搞出了基於AI的畫面超分技術，但受制於ARM的GPU並不支援，效率上自然也就不如其他同業直接在GPU上運行。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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