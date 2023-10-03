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大摩：料滙豐季績續穩健 惟或為內房額外撥備（持續更新）

研究報告 16:00 2023/10/03

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美國聯儲局9月議息結果公布後，從點陣圖（點擊圖片放大）等多方面來看，雖然市場對該局在今年底前多加1次息的看法存有分歧，但是已將明年7月前開始減息的機會大大降低（點擊圖片放大）

專訪 恒生投資薛永輝 談港股第四季部署【下一頁

（請點擊圖片放大）

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另一方面，雖然英倫銀行9月意外維持利率不變（點擊圖片放大），但是英倫銀行以至歐洲央行仍較大機會將利率維持利在較高水平一段時間，暫只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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－－－－－－－－－－－－－－－

10月3日：

【16：00】摩根士丹利最新發表的技術報告預計，滙豐 （00005） 未來30天股價將跑贏行業，發生機率介乎70%至80%，並維持其目標價72.2元，以及投資評級「增持」不變。

摩根士丹利預計，滙豐在10月30日公布的今年第三季業績將保持穩健......

【12：30】香港地產股為港人傳統收息股之一，惟其前景與物業市場前景關係密切。多間券商對香港地產股的最新分析，詳見：【下一頁

【06：15】內房股在行業爆發債務危機前，曾是熱門收息股，而恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝對內房行業最新看法，詳見：【下一頁

延伸閱讀：恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高

【01：00】隨着市場對美國開始減息的預期日子不斷延後，有助傳統藍籌收息股滙豐 （00005） 淨息差（NIM）收窄壓力也不斷延後，加上經濟復甦利好滙豐的貸款及非利息收息收入增長，為其持續增加每股派息提供的動力。

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更多關於滙豐的分析，詳見：【業務前景】【估值分析

10月2日：

【14：00】摩根士丹利日前發表研究報告指，新地 （00016） 預告明年度（年結日：6月底）派息減少，相信其他本地企業跟隨，但料長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 可以維持每股派息。

摩根士丹利續指出，長建的現金流支持派息，6月底手持現金120億元、負債比率9%；而電能則為淨現金狀態。經考慮下調現金流估算後，摩根士丹利將電能目標價......

9月29日：

【13：00】美國政府潛在停擺危機，或對美國利率及全球投資氣氛帶來衝擊，從而影響收息股吸引力。光大證券對事件的最新分析，詳見：【下一頁

【07：30】香港地產股為港人傳統收息股之一，惟其前景與物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構仲量聯行對香港住宅市場的最新看法及分析，詳見：【下一頁

（請點擊圖片放大）

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更多關於9月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【中電控股】【聯想集團】【工商銀行

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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