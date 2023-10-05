摩通：國內旅遊保韌性 惟出境旅遊復甦或落後（持續更新）

美國聯儲局9月議息結果公布後，從點陣圖（點擊圖片放大）等多方面來看，雖然市場對該局在今年底前多加1次息的看法存有分歧，但是已將明年7月前開始減息的機會大大降低（點擊圖片放大）。

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另一方面，雖然英倫銀行9月意外維持利率不變（點擊圖片放大），但是英倫銀行以至歐洲央行仍較大機會將利率維持利在較高水平一段時間，暫只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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10月5日：

【13：30】不少旅遊及零售股的派息能力，因新冠疫情衝擊而暫時消失，現等待行業復甦來恢復派息能力。摩根大通近日發表關於中國消費行業的策略報告表示，內地今年中秋和國慶假期持續8天，並將於10月6日結束，而從經銷商作反饋調研，初步數據顯示，國內旅遊仍保持韌性，但出境旅遊復甦可能落後於預期。

摩通續指出，國內旅客日均流量比2019年水平低出2.8%，惟旅遊收入則比2019年水平高出0.8%，此意味人均旅遊收入為866元人民幣（或約120美元），較2019年增3.8%。

至於香港方面......

【07：30】英國逾百年歷史資產管理公司施羅德，對環球經濟及息率走向的最新展望，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評較冷門及股價較波動的收息股鄭煤機 （00564） ，分析詳見：【下一頁】

10月4日：

【20：30】滙豐環球研究最新發表的研究報告指，本港地產商在今年上半年平均核心盈利按年跌1.1%，跌幅較去年下半年的16.7%收窄，主要因為租務表現改善，但大部分被物業銷售減少及財務成本上升所抵銷。

滙豐環研預期，本港地產商在今年下半年復甦步伐温和，因為雖然零售市場正適當復甦，但是住宅市場氣氛負面，寫字樓市場亦未回穩，而在經濟疲弱及按揭利率上升下，整體樓市維持疲弱。

滙豐環研續指出，今年初樓價的升勢會失去動力，而近期按揭利率上升令情況進一步轉差，推遲潛在復甦，因而對負債比率較高的發展商審慎，預期未來幾個月樓市復甦較預期差......

延伸閱讀：「遲買更平」心態增 業主割價吸客

【15：00】本報專欄「收息鐵算」介紹摩根大通最新首選股，當中有4隻高息，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：等待非按兵不動 景順：宜構建多元核心策略配置

【13：00】摩根士丹利最新發表報告表示，全球金融狀況趨於收緊，是推動高息股表現優異的關鍵原因；而在美國實質息率趨升下，估計亞太區/新興市場具質素的派息主題股份可持續跑贏。

摩根士丹利透過定量模型，選出在資產負債表具長期韌性，以及業務穩定性的股份，並從「由下而上」產業與股票分析師的基本面分析達成一致，以選出相關股份。摩根士丹利列出亞股末季十大（Top 10）「增強派息」情境主題股名單......

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評另類收息股越秀交通基建 （01052） ，分析詳見：【下一頁】

10月3日：

【18：15】香港8月零售銷售雖略遜市場預期，但是摩根士丹利發表報告預計，9月零售銷售將按年增長9%。摩根士丹利續指出，香港9月零售銷售面臨高基數影響，因為去年同期有消費券推動市況，而今年則沒有消費券。

此外，摩根士丹利預計，香港9月內地遊客人數將降至2018年水平的54%，而8月時為2018年水平的71%，並將全年零售額按年增長預期下調至18%。

個股方面，摩根士丹利指，零售銷售增長往往會推高零售業為主的股分如......

【16：00】摩根士丹利最新發表的技術報告預計，滙豐 （00005） 未來30天股價將跑贏行業，發生機率介乎70%至80%，並維持其目標價72.2元，以及投資評級「增持」不變。

摩根士丹利預計，滙豐在10月30日公布的今年第三季業績將保持穩健......

【12：30】香港地產股為港人傳統收息股之一，惟其前景與物業市場前景關係密切。多間券商對香港地產股的最新分析，詳見：【下一頁】

【06：15】內房股在行業爆發債務危機前，曾是熱門收息股，而恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝對內房行業最新看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高

【01：00】隨着市場對美國開始減息的預期日子不斷延後，有助傳統藍籌收息股滙豐 （00005） 淨息差（NIM）收窄壓力也不斷延後，加上經濟復甦利好滙豐的貸款及非利息收息收入增長，為其持續增加每股派息提供的動力。

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更多關於滙豐的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

10月2日：

【14：00】摩根士丹利日前發表研究報告指，新地 （00016） 預告明年度（年結日：6月底）派息減少，相信其他本地企業跟隨，但料長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 可以維持每股派息。

摩根士丹利續指出，長建的現金流支持派息，6月底手持現金120億元、負債比率9%；而電能則為淨現金狀態。經考慮下調現金流估算後，摩根士丹利將電能目標價......

9月29日：

【13：00】美國政府潛在停擺危機，或對美國利率及全球投資氣氛帶來衝擊，從而影響收息股吸引力。光大證券對事件的最新分析，詳見：【下一頁】

【07：30】香港地產股為港人傳統收息股之一，惟其前景與物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構仲量聯行對香港住宅市場的最新看法及分析，詳見：【下一頁】

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更多關於9月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【中電控股】【聯想集團】【工商銀行】

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