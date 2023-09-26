美國投資房地產 猛虎不及地頭蟲

早前在一場投資講座中，有一位出席者提出了一個問題：「我想在美國投資房地產，而且我早年在當地留學，對當地相當熟悉，那麼我是否可以不需要找中介協助，直接與業主進行買賣呢？

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有一句廣東俚語說得好，正所謂「猛虎不及地頭蟲」，代表外來的強者不及當地具有深厚經驗和熟悉情況的人，這種優勢無可比擬。身為「地頭蟲」的地產專業人士掌握了豐富的本地知識、人脈和經驗，能夠快速獲取最重要的資訊和市場動態，這些全都是最真實的消息。

投資者想在美國找到最佳的房地產投資機會，當地經驗豐富的地產經紀自然是一根上佳的盲公竹。當地的經紀不僅在物業本身的結構安全、價格等方面掌握最新情況，他們還對物業周邊環境非常瞭解。例如該地區的治安狀況、環境衞生以及鄰居素質等，這些因素都可能影響物業的價值。

在香港，透過物業代理公司尋找在美國的物業，好處在於物業代理公司能夠提供穩定的客源。美國的房地產經紀人往往願意將性價比最好的物業預留給他們的合作夥伴，以維持長期的合作關係。因此，在香港委託一家實力雄厚的物業代理公司，是尋找優質物業的第一步。

這些美國經紀人也熟悉香港的物業代理公司的要求，他們已經根據香港投資者的需求篩選出合適的物業，並提供更有利的價格協調，大大節省了談判和協商的時間和努力。

美國的經紀人直接與業主接觸，能夠獲得關於物業和業主的重要資訊，對於確定物業的成交價格和預測物業升值前景至關重要。

美國買房屋 賣家付佣金

當每個人都擁有相同的資訊時，能否提前把握先機起到決定性的作用。作為投資者，我們應該善用物業代理公司的優勢，尋找最佳的物業投資機會。

此外，在美國購買房屋的另一個好處是買家不需要支付經紀人佣金，佣金由賣家支付。因此，自行尋找當地物業並不會給投資者帶來太大的優勢。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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