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景順：中國市場待2個訊號擺脫上落格局

財金猛人追蹤 22:07 2023/10/11

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旅遊數據顯示，中國家庭消費朝着正確的方向復甦，尤其是服務業方面，但房地產銷量不及預期。

旅游數據雖遜預期 惟不乏亮點

市場曾廣泛預期，中國國內旅遊業及消費將強勁反彈。據政府初步估計，假期期間的境內遊數量，將較2019年疫情前水平增長13%，旅遊消費將增長5%。旅遊業銷量普遍未能達致政府及私營部門的預期，我認為這是因為早前預期稍為過於樂觀。

點擊圖片放大

客觀而言，旅遊數據表現尚可，境內遊較2019年增長4.1%（預期為13%），旅遊消費僅增長1.5%（預期為5%）。不過，當中也有亮點，就是人均開支急升至疫情以來的最高水平，且境外遊表現轉強，據數據顯示，境外遊已接近2019年水平的85%（預期為91%）。

房地產銷售依然疲弱

內房數據方面，內地35座城市的整體成交量較去年同期下降約24%。當中，9月深圳一手房成交量按年下跌逾53.3%。盡管政府已頒布多項措施提振市場情緒，但有關國內一間規模最大的開發商可能違約的消息，或會影響市場信心。

展望未來，隨着境外遊趨勢持續轉強......

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（請點擊圖片放大）

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至於景順對於未來12個月的各類資產部署，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：國慶數據證消費復甦 花旗：5%增長希望重燃

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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