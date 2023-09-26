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中金：當前資產反映甚麼加息預期（新增圖表）

研究報告 07:03 2023/09/26

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中資龍頭券商中金最新發表的《海外市場觀察報告》指，自7月中旬以來，在美債供應增加、高油價致整體CPI反彈、經濟數據強勁等多重因素共同作用下，美債孳息率持續走高。

此外，美國聯儲局公開市場委員會（FOMC）在香港時間9月21日上午發布較為鷹派的點陣圖（點擊圖片放大），並將經濟數據預測的大幅上調，進一步推升美債利率，使得美國市場呈現「股債雙殺」的局面，10年期美債孳息率一度突破4.5厘。

點擊圖片放大
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其實，聯儲局政策路徑變化，雖沒有更高，但卻更久，對路徑不確定性的擔憂，而非路徑本身推高美債。

從資產計入預期角度來看：

美股>黃金>利率期貨>長端美債；

但美股與美債已逼近超賣。

點擊圖片放大

後續資產走勢方面......

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中金對於9月中的美國議息觀點，詳見：【下一頁

延伸閱讀：景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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