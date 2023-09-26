行業上升周期 中遠海能看俏 財金專欄 2023/09/26 分享： 分享： 中遠海能（01138）從事原油和成品油、液化天然氣等水上運輸，為全球最大油運公司，在淡季不淡以及新船定單處於歷史低位，市場即將踏入第四季旺季，行業又踏入上升周期，中遠海能今年盈利至少可以翻兩番。 中遠海 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 秋分後下跌撈貨好時機（第四版） 2023/09/25 秋分後下跌撈貨好時機（第四版） 中字股實力談 - 港股破腳穿頭 反彈目標18900 2023/09/23 港股破腳穿頭 反彈目標18900 中字股實力談 - 恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版） 2023/09/22 恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版） 中字股實力談 - 快遞雙位數增 中通估值不貴 2023/09/22 快遞雙位數增 中通估值不貴 中字股實力談 - 人民幣不給力 恒指險守176（第四版） 2023/09/21 人民幣不給力 恒指險守176（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 國家能源局 石油輸出國組織 中遠海能（01138） 人民幣 板塊 美元