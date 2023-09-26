行業上升周期 中遠海能看俏

中遠海能（01138）從事原油和成品油、液化天然氣等水上運輸，為全球最大油運公司，在淡季不淡以及新船定單處於歷史低位，市場即將踏入第四季旺季，行業又踏入上升周期，中遠海能今年盈利至少可以翻兩番。

中遠海

...