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梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？

財金專欄 2023/09/26

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前特首梁振英的帖文指出，可隨時按不斷變化的市況調整稅率，一如按揭利率和成數，機動調控非本地和非自住需求。

正當多個政黨都建議施政報告為樓市減辣，11年前推出樓市「雙辣招」的前特首梁振英，昨突然在社交媒體

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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