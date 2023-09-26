梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 財金專欄 2023/09/26 分享： 分享： 前特首梁振英的帖文指出，可隨時按不斷變化的市況調整稅率，一如按揭利率和成數，機動調控非本地和非自住需求。 正當多個政黨都建議施政報告為樓市減辣，11年前推出樓市「雙辣招」的前特首梁振英，昨突然在社交媒體 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 2023/09/25 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 有政戲 - JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 2023/09/22 JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 有政戲 - 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 2023/09/21 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 有政戲 - 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 2023/09/20 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 有政戲 - 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 2023/09/19 港拓虛擬資產大計 JPEX爆煲蒙陰影？ 政治 梁振英 BSD SSD DSD 樓價 施政報告 李家超 民建聯 印花稅