儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 國際 22:56 2023/09/25 分享： 分享： 美國聯儲局上周公布議息結果，暫緩加息的同時，卻調高未來兩年的利率預期，予人更強烈加息周期接近尾聲的感覺，更有評論形容這次議息結果是「鷹式暫停」。加息周期結束前買入債券，向來被視為投資的黃金法則，那麼，買入美國長年期國債的最佳時機是否已經出現呢？ ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 低風險高回報 必然不能持久 2023/09/18 低風險高回報 必然不能持久 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 2023/09/17 美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 你可能感興趣 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 13:02 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 20:10 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 20:46 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 最新專欄文章 今年再加息一次 儲局未必這樣想 今日 今年再加息一次 儲局未必這樣想 國金札記 - 今年再加息1次？ 儲局未必這樣想 今日 今年再加息1次？ 儲局未必這樣想 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 國金札記 - 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/22 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 國金札記 - 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/21 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 貨幣政策 債券 定期存款 加息 國債 達里奧 美國聯儲局 美國