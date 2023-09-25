儲局加息近尾聲 美長債入手良機？

美國聯儲局上周公布議息結果，暫緩加息的同時，卻調高未來兩年的利率預期，予人更強烈加息周期接近尾聲的感覺，更有評論形容這次議息結果是「鷹式暫停」。加息周期結束前買入債券，向來被視為投資的黃金法則，那麼，買入美國長年期國債的最佳時機是否已經出現呢？

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