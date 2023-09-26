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定存及債券息高於收租  買樓投資欠誘因

地產 14:02 2023/09/26

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定存及債券息高於收租  買樓投資欠誘因

按揭證券於上周五突然放寬按保，令樓價1,000萬元或以下的短期樓花，買家採用折扣率較高的即供付款，亦可承造最高9成按揭。惟初步情況而言，效用未算太明顯，暫時未見帶動一手交投氣氛，而隨著有發鈔銀行上調定存息率，甚至推出高息債券，在樓價呈弱勢下，買樓收租投資沒有如以往般化算。

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欄名 : 樓市分析

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