定存及債券息高於收租 買樓投資欠誘因 地產 14:02 2023/09/26 分享： 分享： ▲ 定存及債券息高於收租 買樓投資欠誘因 按揭證券於上周五突然放寬按保，令樓價1,000萬元或以下的短期樓花，買家採用折扣率較高的即供付款，亦可承造最高9成按揭。惟初步情況而言，效用未算太明顯，暫時未見帶動一手交投氣氛，而隨著有發鈔銀行上調定存息率，甚至推出高息債券，在樓價呈弱勢下，買樓收租投資沒有如以往般化算。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 新盤負溢價加劇 發展商蝕本價賣樓 2023/09/25 新盤負溢價加劇 發展商蝕本價賣樓 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 2023/09/18 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 2023/09/07 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 2023/09/07 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 斷供潮殺到 銀主盤數目急增？ 2023/09/02 斷供潮殺到 銀主盤數目急增？ 一手市場 按揭貸款 發展商 樓價 收租 地產 施政報告